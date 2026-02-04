Започнаха преговорите между Украйна и Русия в Абу Даби

Украински и руски преговарящи започнаха втория етап от мирните преговори, организирани с посредничеството на САЩ, в Абу Даби. Целта е да се ускори процесът по намиране на решение за прекратяване на най-мащабния военен конфликт в Европа след Втората световна война, съобщават Укринформ и Ройтерс.

По думите на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, преговорите са стартирали в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия, след което ще продължат с работа в отделни групи по конкретни направления. В края на процеса е планирана съвместна среща за синхронизиране на позициите.

„Украинската делегация работи с ясни указания от президента Володимир Зеленски, насочени към постигане на достоен и траен мир“, написа Умеров в социалните мрежи.

Тристранните срещи, които ще продължат два дни, се провеждат на фона на ново напрежение. Украинският президент обвини Москва, че се е възползвала от подкрепяното от САЩ примирие за енергийни обекти, за да се превъоръжи и да извърши рекорден брой ракетни удари по Украйна.

През последната година администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва за намиране на компромис и прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт. Въпреки това позициите на двете страни по ключови въпроси остават силно раздалечени.