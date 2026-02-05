Необичайна мярка: Камилите в Саудитска Арабия ще имат паспорти

За да управлява по-добре ценните стада

Саудитска Арабия обяви планове за издаване на паспорти на милионите камили в кралството, за да помогне за по-доброто управление на ценните стада на страната.

Министерството на околната среда, водите и земеделието обеща, че инициативата ще подобри „производителността и ефективността в сектора и ще изгради надеждна референтна база данни за камили“.

Публикация в социалните медии от министерството във вторник включваше снимка на документа: зелен паспорт, подпечатан с герба на страната и златно изображение на камила.

Паспортът ще „допринесе за организирането на продажбите и търговските операции чрез регулиране на търговията и транспорта, осигуряване на официална документация, защита на правата на собствениците и улесняване на доказването на собственост“, според държавната телевизия Al Ekhbariya.

През 2024 г. правителството изчисли, че в кралството е имало около 2,2 милиона камили.

Камилите отдавна са жизненоважен начин за транспорт в Арабия, предоставяйки статус на собствениците си и подхранвайки възхода на доходоносна индустрия за развъждане.

Кралството е домакин и на конкурси за красота за камили на ежегодни фестивали,

където саудитските ентусиасти харчат стотици хиляди долари за състезатели сред животните - а безскрупулните понякога търсят незаконно предимство.

През последните години организаторите предприеха мерки срещу козметичните подобрения - злоупотреба, която процъфтява на фона на силната конкуренция и въпреки тежките наказания.

Методите за придаване на по-увиснали устни на камилите и по-оформени гърбици са особено неодобрявани от властите, които искат да насърчат естествения вид.

Камилите са били от съществено значение за живота на Арабския полуостров от хилядолетия, като изследване, публикувано през 2021 г., предполага, че резби на камили и коне в реален размер, издълбани в скални стени в Саудитска Арабия, може да са на около 7000 години.