Самолет на Turkish Airlines кацна аварийно в Индия след предупреждение за неизправност в двигател

Полет на турската държавна авиокомпания Turkish Airlines, изпълняващ полет от непалския град Катманду до Истанбул, е бил отклонен към Индия поради техническо предупреждение, съобщи днес говорител на компанията, цитиран от Анадолската агенция.

Старши вицепрезидентът по комуникациите на авиокомпанията Яхя Юстюн заяви, че самолетът Еърбъс А330 (Airbus A330), изпълняващ полет TK727, е получил предупреждение относно десния си двигател малко след излитането.

Самолетът кацна безопасно на индийското летище Колката, където се извършват необходимите проверки, отбелязва агенцията.

Говорителят на авиокомпанията добави, че се изготвя нов полетен план, за да се гарантира, че засегнатите пътници ще продължат пътуването си до Турция.