Кремъл: Без нов договор СТАРТ светът ще стане по-опасен

Китай е против включването си в евентуален нов договор СТАРТ

Глобалната ситуация ще стане по-опасна, ако Договорът за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) престане да действа. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Наистина, времето се свива като шагренова кожа. И само след няколко дни светът вероятно ще се окаже в по-опасно положение, отколкото е бил досега. За първи път Съединените щати и Руската федерация – двете страни, които притежават най-големите ядрени арсенали в света – ще останат без фундаментален документ, който би ограничил и установил контрол върху тези арсенали. Смятаме, че това е много лошо“, подчерта Песков.

По думите му, Китай е против включването си в евентуален нов договор СТАРТ; ядреният потенциал на Китай е несравним с този нито на Руската федерация, нито на Съединените щати.

Новият договор СТАРТ изтича на 5 февруари. Миналата есен руският президент Владимир Путин заяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към количествените ограничения, предвидени в договора, още една година след изтичането му. Путин обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон действа по подобен начин.