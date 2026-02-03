Екипажи на безпилотни летателни апарати тип „Молния-2“ от войските за безпилотни системи на 44-ти армейски корпус на Групата на северните сили унищожиха укрепени вражески позиции в Сумска област. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Един от екипажите на безпилотните летателни апарати „Молния-2“, при изпълнение на бойни задачи в зоната на СВО в Сумска област, е нанесъл прецизен удар по предварително разузнати вражески укрепени позиции. В резултат на удара целта е била напълно унищожена“, се казва в съобщението.

Те отбелязаха, че използването на ударния безпилотник е позволило изпълнението на бойната мисия без навлизане в оперативния обсег на противника. Високата автономност на безпилотника „Молния-2“, устойчивите на смущения комуникационни канали и съвременното оборудване са осигурили успеха на мисията.

Заместник-командир на взвод с позивна „Млъкни“ отбеляза спецификата на използването на „Молния“. „Нашата противовъздушна отбрана най-често се състои от FPV дронове, тоест дронове от типа хеликоптер. „Молния“ е много тежък дрон, носи много експлозиви и обикновено е позициониран малко по-назад от дроновете камикадзе, така че времето му за полет до LBS е много по-дълго от това на стандартните дронове“, обясни войникът.