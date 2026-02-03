Нов рекорд за потребление: Русия изисква все повече и повече газ от "Газпром"

Газпром достави рекордно количество газ на руснаците на 1 февруари

През февруари Русия продължи да поставя рекорди за потребление на природен газ. На 1 февруари руските потребители получиха рекорден дневен обем газ от Единната система за газоснабдяване за месеца – 1,767 милиарда кубически метра, съобщи "Газпром".

Предишният пик е регистриран преди 14 години. На 1 февруари 2014 г. са доставени 1,744 милиарда кубически метра.

"Високото потребление на газ се дължи на студеното време в много региони на страната", обясниха от компанията.

Русия е консумирала най-големия си обем газ за месец през януари. Според актуалните данни, на руските потребители са доставени 51,275 милиарда кубически метра.