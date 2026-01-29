"Газпром" докладва за продължаващо покачване на цените на газа в САЩ

Това допълнително изостря обстановката за европейския газов пазар, за който САЩ се превръщат не само в основен доставчик, но и в конкурент за наличните ресурси

Цените на газа в САЩ продължават да се покачват, което дори доведе до внос на втечнен природен газ (LNG) в страната, се казва в изявление на "Газпром".

"Цените на газа в САЩ продължават да се покачват. На 28 януари цената на Henry Hub за един месец напред достигна 263,3 долара за 1000 кубически метра (7% увеличение за един ден). Някои компании, на фона на рекордни цени, внесоха втечнен природен газ (LNG) в САЩ", пише още в доклада.

Тази ситуация изостря обстановката за европейския газов пазар, за който Съединените щати се превръщат не само в основен доставчик, но и в конкурент за наличните ресурси по време на периоди на пиково търсене, подчертават от "Газпром".

Люта зима вилнее в Съединените щати

Изключително студеното време засегна над 200 милиона души в Съединените щати, като в някои райони паднаха над 50 см сняг. Десетки хиляди полети бяха отменени в цялата страна от миналия уикенд поради неблагоприятните условия. 500 000 клиенти все още са без ток, повечето от тях в Тенеси и Мисисипи.

Националната метеорологична служба изчислява, че някои щати, засегнати от снежната буря, може да се сблъскат с "най-дългия период на студено време от десетилетия".

#US braces for "catastrophic impact" as a major winter #storm hits:

- Half of the nation to be affected, 22 states declared state of emergency

- Over 9,000 flights canceled over the weekend

- Prolonged power outages & transportation disruptions expected

(Photo: CNN) pic.twitter.com/GKZ7eDR9Ae — China Xinhua News (@XHNews) January 25, 2026

Преди това Министерството на енергетиката на САЩ съобщи, че през януари-ноември 2025 г. Съединените щати са изнесли приблизително 4,937 трилиона кубически фута (139,7 милиарда кубически метра) втечнен природен газ (LNG), което е с 25% повече от същия период на 2024 г. През първите 11 месеца на 2025 г. Съединените щати са изнесли 94,4 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) за Европа (68% от общия обем) и приблизително 25,4 милиарда кубически метра (18% от общия обем) за Азия. По този начин доставките за Европа са се увеличили с 65% в сравнение със същия период на 2024 г., докато доставките за Азия са намалели с 38%, припомня ТАСС.