Атмосферата на руско-американо-украинските преговори, проведени в Абу Даби, е била конструктивна и „всички разбират всичко“. Такава оценка, в унисон с други официални представители, даде пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия Игор Костюков, предават руски медии.

„Всички казаха едно и също - ‘конструктивна’“, заяви Костюков в отговор на въпрос за атмосферата на консултациите, провели се на 23 и 24 януари.

„Всички всичко разбират“, добави той, коментирайки обстановката по време на срещата. На уточняващ въпрос в какъв точно смисъл „разбират“, Костюков отговори: „В най-прекия“.

Игор Костюков оглавява тристранната работна група от руска страна. Украинската делегация се ръководи от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Както потвърди прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, планира се преговорите да бъдат продължени ориентировъчно около 1 февруари.