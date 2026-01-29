Лукойл подписа споразумение с Carlyle за продажба на чуждестранните си активи

Руската „Лукойл“ обяви сключването на споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажба на LUKOIL International GmbH (дъщерно дружество, изцяло притежавано от ПАО „ЛУКОЙЛ“, което притежава международните активи на Групата „ЛУКОЙЛ“). Тази сделка не включва активи в Република Казахстан, които ще останат собственост на Групата „ЛУКОЙЛ“ и ще продължат да извършват дейност по съответния лиценз.

Споразумението не е ексклузивно за Компанията и е предмет на изпълнението на редица предварителни условия, включително получаване на необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение за сделката с Carlyle от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Компанията продължава и преговорите с други потенциални купувачи.

Продажбата на LUKOIL International GmbH е свързана с въвеждането на ограничителни мерки от страна на определени държави срещу ПАО „ЛУКОЙЛ“ и неговите дъщерни дружества.