Северноатлантическият алианс всъщност се подготвя за конфликт с Русия. Това заяви пред руска медия директорът на Департамента по европейски проблеми на руското външно министерство, Владислав Масленников.

Дипломатът беше попитан дали диалог между Русия и НАТО е възможен сега или в бъдеще.

"В момента Русия е определена във всички доктринални документи на Северноатлантическия алианс като "най-значимата и пряка заплаха за сигурността." Подчертава се, че ще остане така и в дългосрочен план, дори ако украинският конфликт бъде разрешен", отговори той.

"Въз основа на това, НАТО всъщност се подготвя за възможен конфликт с Русия: увеличава военните разходи, разширява възможностите си по периметъра на нашите граници, разгръща все повече нови мисии и операции в Източна Европа", обясни той.

В края на декември месец 2025 г. германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред вестник Zeit, че руският президент Владимир Путин не търси пряка война с НАТО, а се опитва да отслаби съюза отвътре. А през ноември, Писториус обяви, че евентуална руска атака срещу страни от НАТО може да се случи още през 2028 г.