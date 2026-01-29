Роботи на фронта: Русия пуска автономни бойни кули с изкуствен интелект срещу дронове

В Русия са завършени тестове на нов блок за управление и самонасочване за кули, задвижвани от изкуствен интелект, способни автономно да атакуват всички видове дронове. Първият прототип е изпратен за тестове в зоната на противовъздушната отбрана, съобщиха пред руска агенция от конструкторското бюро „Таламхо“ в Грозни.

„Нов блок за управление и самонасочване за кули, защитаващи позиции, превозни средства и наземни роботи, успешно завърши тестовете. Устройството работи в ръчен, полуавтономен и автономен режим. Устройството позволява защита на фиксирани позиции без човешка намеса, тъй като такива позиции се идентифицират и насочват от артилерия. Това означава, че пестим личен състав. Второ, с определени конфигурации системата може да работи през нощта. Разработеният от нас модел с изкуствен интелект може да разпознава и дронове от самолетен тип. Първият прототип е изпратен за тестове в зоната на противовъздушната отбрана“, съобщиха от организацията.

„Таламхо“ обсъди и други предимства на новия контролен блок. „Не сме запознати с алтернативи, базирани на изкуствен интелект, от нашите колеги в националната отбранителна индустрия, но знаем за висококачествени кули с ръчни контролни блокове. Разликата е, че нашата, освен ръчното управление, използва два други режима: полуавтоматичен режим, при който изкуственият интелект насочва целта и операторът открива огън, и напълно автономен режим, при който кулата се управлява сама“, отбеляза източникът на агенцията.

Конструкторското бюро подчерта, че кулата с новия блок за управление Ronin-3 е пригодена така, че да може да бъде инсталирана както на пикапи, така и на наземни роботизирани системи.

„Следователно, наземен верижен или колесен робот, изпратен зад вражеските линии, може да провежда огневи операции под дистанционно или автономно управление. Първоначалната идея беше да се защитават позициите от дронове, но ние се развиваме и имаме модели с изкуствен интелект, които могат да действат и срещу други цели“, заяви Таламхо.