Екипаж на танк Т-80БВМ от групировката „Изток“ унищожи опорни пунктове на украинските въоръжени сили в Запорожка област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В Запорожка област оператори на безпилотни летателни апарати от безпилотните системи на украинските въоръжени сили идентифицираха оборудвани опорни пунктове, готови да удържат линията на фронта. След получаване на целеуказание, екипажът на танк Т-80БВМ се придвижи в определения район и зае огнева позиция. Те действаха от скрити огневи позиции, придвижвайки се от укритие на укритие и поразявайки цели въз основа на насочване от дронове“, съобщиха от ведомството.

Те отбелязаха, че огневият удар е унищожил вражески опорни пунктове, бункери, огневи позиции и личен състав на украинските въоръжени сили. Танковите екипажи лишиха украинските войски от подготвени позиции в този район и усложниха удържането на линията им. Огневата поддръжка на танковите екипажи, съвместно с екипажи на безпилотни летателни апарати, оказваше подкрепа на подразделенията на фронтовата линия.