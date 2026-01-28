Руснаците край украинската граница са все по-уморени от войната

Репортаж от Белгород, където не всички жители смятат украинците за врагове

The Economist

Козинка изглежда като всяко друго село в руската Белгородска област: тухлени къщи, училище с детска градина, магазин за хранителни стоки с обявено работно време.

Но къщите са тъмни, а магазинът никога не отваря. Селото, разположено на по-малко от километър от украинската граница, беше затворено от властите миналата година. От приблизително 1000 души, които са живели тук, са останали по-малко от десет и те са в опасност. На евакуираните е обещано обезщетение за домовете им. Те все още чакат.

Украинските войски влизаха в Козинка два пъти, през 2023 и 2024 г. Част от населеното място е разрушена по време на боевете. Александра Северина, 87-годишна бивша жителка на селото, си спомня усмихнати украински войници, влизащи с бронирани машини.

Те конфискували мобилните телефони, но ги оставили на купчина под едно дърво, за да могат местните да ги вземат, когато се оттеглят.

„Винаги сме живели в хармония с украинците. Те са добри хора“, казва Катерина Матвеевна, която е останала в разрушеното Козинка. Като повечето жители на граничния район, тя говори "суржик", смесица от руски и украински, и има приятели и роднини от другата страна на границата.

Преди пеели коледни песни заедно и преминавали границата когато си поискат, за да пазаруват: наденицата била по-евтина в Украйна, а в Русия - бензинът. Сега дронове бродят край пътищата, казва Николай, който вози хора между Козинка и Белгород. „Ако е украински, бръмчи като комар, но ако е руски, бръмчи като пчела.“

От четири години жителите на Белгород свикват с войната. Но от началото на януари, когато украински ракети удариха Белгородската топлоелектрическа централа, регионът е на ръба на прекъсване на електрозахранването. Електричеството и отоплението са до голяма степен възстановени, но резервният капацитет е недостатъчен, за да задоволи нуждите на всички, обяснява областният управител Вячеслав Гладков.

На 13 януари Гладков предупреди, че областният център с население 360 000 души може да бъде евакуиран в случай на прекъсване на електрозахранването. Това предизвика вълнение в руските медии, но местните жители се придържат към рутината си.

Те все още ходят на работа всяка сутрин, почти не обръщайки внимание на сирените за въздушна тревога. Всъщност, Белгород е станал по-оживен, отколкото преди две години, когато беше ударен за пръв път от украински ракети в отговор на руските атаки срещу Харков и други градове. Близо до мястото, където загинаха 25 души, е издигнат мемориал от играчки и цветя.

Много местни жители са обезпокоени не само от атаките с дронове, но и от последните планове на своя губернатор. На 12 януари Гладков обяви борба срещу „вътрешни врагове“ - тези, които „сеят недоволство“ сред населението.

Хората не знаят дали описването на ежедневните трудности на фронтовата линия може да се счита за подбуждане към бунт, така че повечето предпочитат да мълчат.

Властите представят Белгород като героичен фронтови град. Фотоизложба в главния парк на града изобразява войници, защитаващи страната. Малцина спират да погледнат. „Всички са уморени“, казва един минувач, покривайки лицето си с ръце. „Много от онези, които в началото подкрепяха всичко това, сега се чувстват разочаровани.“

В проучване сред читателите, проведено през януари от местния информационен бюлетин „Фонар“, една четвърт от анкетираните са се чувствали „празни и разочаровани“. Приблизително същият брой са чувствали, че животът им е в застой. Само 6% са заявили, че са оказвали помощ на армията.

Иля Костюков, политически активист и адвокат от Белгород, казва, че много войници го молят да им помогне да прекратят военните си договори, но от година дори на ранените не им е позволено да си тръгнат. „Казвам им честно: можете да си блъскате главите в стената и да ми плащате милиони, но нищо няма да се получи.“