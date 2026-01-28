Космическата тоалетна система за руския лунен модул ПТК НП е ​​готова

Към момента системите за животоподдържане на космическия кораб ПТК НП очакват междуведомствени тестове

Системите за животоподдържане на руския лунен модул ПТК НП (пилотиран транспортен апарат от ново поколение) са в последните етапи на разработка, съобщи пред ТАСС изпълнителният директор на Научноизследователския институт по химическо машиностроене (НИИхиммаш) Александър Циганков.

"Системите за животоподдържане са завършени. Предназначението им е същото като на Международната космическа станция, само че по-просто. ПТК НП ще има тоалетна със система за събиране на урина, която космонавтите ще използват по време на полета... Ще бъде инсталиран и бордов бойлер за хранителни пакети", каза той. В момента системите за животоподдържане на космическия кораб ПТК НП очакват междуведомствени тестове, добави Циганков. Институтът изрази и готовност да адаптира системите за други пилотирани космически кораби, ако това се изисква от клиента.

ПТК НП (Перспективна пилотируема транспортна система - Ново поколение), известен също като "Орел", е руски космически кораб от ново поколение, проектиран за многократна употреба.

Космическият кораб ПТК НП е предназначен за транспортиране на хора и товари до космически станции в ниска околоземна орбита. Той е част от руската лунна програма и е предназначен да замени серията пилотирани космически кораби "Союз".

Космическият кораб ще може да остане в орбита до една година в ниска околоземна орбита и в лунна орбита до 180 дни. Орбиталната версия може да остане в автономен полет до 30 дни, а лунната версия - до 10 дни.