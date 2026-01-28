Космическата тоалетна система за руския лунен модул ПТК НП е ​​готова

Автор: Петя Кузева
Русия
снимка: Сергей Фадеичев/ТАСС (архив)

Към момента системите за животоподдържане на космическия кораб ПТК НП очакват междуведомствени тестове

Системите за животоподдържане на руския лунен модул ПТК НП (пилотиран транспортен апарат от ново поколение) са в последните етапи на разработка, съобщи пред ТАСС изпълнителният директор на Научноизследователския институт по химическо машиностроене (НИИхиммаш) Александър Циганков.

"Системите за животоподдържане са завършени. Предназначението им е същото като на Международната космическа станция, само че по-просто. ПТК НП ще има тоалетна със система за събиране на урина, която космонавтите ще използват по време на полета... Ще бъде инсталиран и бордов бойлер за хранителни пакети", каза той. В момента системите за животоподдържане на космическия кораб ПТК НП очакват междуведомствени тестове, добави Циганков. Институтът изрази и готовност да адаптира системите за други пилотирани космически кораби, ако това се изисква от клиента.

ПТК НП (Перспективна пилотируема транспортна система - Ново поколение), известен също като "Орел", е руски космически кораб от ново поколение, проектиран за многократна употреба. 

Космическият кораб ПТК НП е предназначен за транспортиране на хора и товари до космически станции в ниска околоземна орбита. Той е част от руската лунна програма и е предназначен да замени серията пилотирани космически кораби "Союз".

Космическият кораб ще може да остане в орбита до една година в ниска околоземна орбита и в лунна орбита до 180 дни. Орбиталната версия може да остане в автономен полет до 30 дни, а лунната версия - до 10 дни.

