Магнитното поле на Земята е нарушено: Космонавт на "Роскосмос" показа Северното сияние от МКС (ВИДЕО)

Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошно слънчево изригване, коментира специалният кореспондент на ТАСС от Международната космическа станция.

Космонавтът на "Роскосмос" Сергей Куд-Сверчков, засне от станцията интензивното северно сияние, обхващащо Скандинавия и европейска Русия.

"Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошното слънчево изригване, а Северното сияние става все по-интензивно и е ясно видимо от МКС", отбеляза космонавтът.

Той публикува видеоклип с ускорена заснемане, в който седемминутен полет над Северна Европа и Европейска Русия е монтиран в едноминутен клип. Кадрите показват залеза над Норвегия, светлините на Санкт Петербург, Москва и други големи градове, над които танцуват зелените проблясъци на северното сияние.