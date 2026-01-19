Магнитното поле на Земята е нарушено: Космонавт на "Роскосмос" показа Северното сияние от МКС (ВИДЕО)

Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошно слънчево изригване, коментира специалният кореспондент на ТАСС от Международната космическа станция.
Космонавтът на "Роскосмос" Сергей Куд-Сверчков, засне от станцията интензивното северно сияние, обхващащо Скандинавия и европейска Русия.
"Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошното слънчево изригване, а Северното сияние става все по-интензивно и е ясно видимо от МКС", отбеляза космонавтът.
Той публикува видеоклип с ускорена заснемане, в който седемминутен полет над Северна Европа и Европейска Русия е монтиран в едноминутен клип. Кадрите показват залеза над Норвегия, светлините на Санкт Петербург, Москва и други големи градове, над които танцуват зелените проблясъци на северното сияние.
Спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал северное сияние над Скандинавией и Россией:https://t.co/Rg9xEhrcLW— ТАСС (@tass_agency) January 19, 2026
Видео: Сергей Кудь-Сверчков/ТАСС pic.twitter.com/3qnUtWPCIr