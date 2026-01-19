Може ли новият руски разузнавателен самолет Predator да се мери с МиГ-25R Foxbat

Predator и МиГ-25 са проектирани с разлика от над 60 години

Изпълнителният директор на руската компания за разработка на безпилотни самолети Geron, Владимир Табунов, обяви разработването на стратосферната безпилотна мултифункционална платформа „Predator”, която е проектирана за дълги разстояния и мисии на голяма височина, за да замести частично определени функции на сателитни и наземни системи. Проектиран да лети с ниска дозвукова скорост от 0,46 Мах, самолетът ще има обхват от 12 000 километра, оперативна височина от 15 000 метра и полезен товар до 500 килограма. Той ще интегрира изкуствен интелект и режим на 3D сканиране и според Табунов ще може да извършва изследвания в близкия космос, пише Military Watch Magazine.

„Разработката на „Predator“ включва решения, които, по наше мнение, ще могат да дадат значителни технологични резултати за научния и техническия прогрес и за изпълнението на задачи, свързани с изследването на близкия космос“, каза той.

Това показва, че сензорите му могат да предоставят данни за целеуказване за антисателитни военни операции.

Сравнението на новия безпилотен самолет с най-емблематичния стратегически разузнавателен самолет на Русия, МиГ-25R, който е бил в експлоатация до 2013 г., подчертава значителна разлика в философията на проектиране. Въпреки че се предлага на пазара като самолет за висока надморска височина, оперативната височина на новия Predator от само 15 000 метра е далеч от впечатляваща, като всички съвременни изтребители могат да оперират на височина от поне 16 000 метра, а много от тях, като съветския Su-27, могат да оперират безпроблемно на височина от над 20 000 метра. МиГ-25, от друга страна, държи световния рекорд по височина от 37 650 метра и обикновено оперира на височина близо 22 000 метра за стратегическо разузнаване. Двата самолета са и на противоположни краища на спектъра по отношение на скоростта, като МиГ-25 има крейсерска скорост от Мах 2,4, а може да достигне скорост от Мах 3,2.

Predator и МиГ-25 са проектирани с разлика от над 60 години и въпреки че и двата са предназначени за разузнаване на голяма височина, те имат коренно различни дизайнерски философии. Predator вероятно има много по-ниски разходи за поддръжка и разчита в много по-голяма степен на своята усъвършенствана авионика, за да извършва разузнаване, без да прелита над целите си. МиГ-25, от друга страна, е проектиран да може да оперира в силно защитено въздушно пространство, както многократно е доказал, като извършва фото и електронно разузнаване. Извеждането от експлоатация на МиГ-25 през 2013 г. до голяма степен е резултат от съкращенията на наличните средства за така необходимата модернизация на авиониката на самолета, като руските въздушно-космически сили се борят да заменят флота през следващото десетилетие.

Руските въздушно-космически сили значително модернизираха своите разузнавателни способности с доставката на израелски дронове, най-вече Forpost, и тяхното производство в страната по лиценз, което им позволи да създадат ефективен комплекс за разузнаване и удари. Въпреки това, службата продължава да се бори с големи ограничения на своите разузнавателни способности, особено в сравнение с Китай и Съединените щати, които са световни лидери в разработването на безпилотни самолети за такива роли. Остава значителна вероятност Китай да играе важна роля в подкрепата на руската програма „Predator“, включително с компоненти, експертен опит и трансфер на технологии, особено като се има предвид, че двете страни имат значителен общ интерес от защитата на руската Арктика в момент на ескалиращи военни действия на Запада в региона. Изключителният дълъг обсег на „Predator“ прави вероятно той да бъде използван особено интензивно за операции в Арктика.