15-годишен намушка индийски студенти в руски ВУЗ, рисувал свастики с кръвта им

Четирима индийски студени са ранени при нападение с нож от 15-годишен младеж в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкортостан - град Уфа, в събота, съобщиха руски медии.

"В Уфа е станал нещастен инцидент с нападение. Няколко души, сред които четирима индийски студенти, са били ранени", потвърди индийското посолство в Москва.

Няколко студенти в град Уфа, на около 1100 километра източно от Москва, както и полицейски служители, са били ранени при нападението в студентско общежитие, съобщи Следственият комитет на Русия.

Според „Осторожно Новости“ тийнейджърът е нападнал сградата, в която са настанени голям брой студенти от Индия и Африка. Той е атакувал само чуждестранни студенти. Източник на Baza твърди, че по време на нападението младият мъж е крещял „лозунги за Холокоста“ и „нарисувал свастика на стената с кръвта на една от жертвите си“.

"Нападателят е крещял националистически лозунги и е нарисувал свастика с кръв", потвърди ректорът на ВУЗ-а Валентин Павлов пред РИА Новости. Той добави, че сред ранените няма руски студенти. Администрацията на университета е информирала индийското посолство за инцидента.

Павлов разкри, че нападателят се е присъединил към групата чуждестранни студенти, докато са се връщали от разходка към общежитието, в което живеят приблизително 420 младежи от чужбина.

Според Следствения комитет на Русия, нападателят е оказал съпротива при ареста, ранявайки двама полицаи. „Заподозреният е получил и телесни повреди. В момента е в медицинско заведение“, се казва в изявлението.

Следователите са образували наказателно дело по обвинения в опит за убийство на две или повече лица и опит за убийство на служител на реда.