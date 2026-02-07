Смъртоносна мрежа от огън: РСЗО „Сарма“ на Ростех поразява цели едновременно

Бойните машини на новата реактивна система за залпов огън (РСЗО) „Сарма“ могат да координират действията си, нанасяйки групови удари по вражески цели с разпределено разпределение на целите. Това заяви в интервю за руска агенция Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера „Въоръжение“ в държавната корпорация „Ростех“.

По-рано беше съобщено , че РСЗО „Сарма“ ще бъде представена за първи път на Световното изложение за отбрана в Саудитска Арабия.

„Това е продължение на нашата линия тежки РСЗО „Смерч“ и „Торнадо-С“, обясни Оздоев. „„Сарма“ също има калибър 300 мм, но има по-малко пускови тръби – шест вместо 12. Това значително намалява общото тегло на машината и увеличава нейната мобилност и проходимост. Освен това, „Сарма“ е оборудвана със съвременна автоматизирана система за управление на огъня, което позволява по-бързо и по-ефективно използване в различни бойни ситуации и интеграция с множество разузнавателни и бойни системи. Бойните машини с РСЗО „Сарма“ могат също така да координират действията си, нанасяйки групови удари по цели с разпределен масив от цели.“

Той добави, че „Сарма“, подобно на „Торнадо-С“, успешно използва най-новите управляеми ракети, „които са доказали своята ефективност в зоната на противовъздушната отбрана“. „Новата РСЗО е способна да стреля по зададени координати от неподготвени позиции, когато е разположена на марш. Нашите ракети са способни да действат точно дори при сериозни вражески електронни противодействия – това е потвърдено по време на реални бойни действия“, заяви Оздоев.