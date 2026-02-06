„Ростех“ показа ново оръжие-убиец: Умният снаряд взривява дроновете преди удара

Специалисти на държавната корпорация „Ростех“ разработиха 30-милиметров патрон със шрапнелен снаряд и дистанционно управляван взривател за ефективно унищожаване на дронове. Боеприпасът ще бъде представен за първи път на съвместната руска експозиция на „Рособоронекспорт“ (част от „Ростех“) на Световното изложение за отбрана през 2026 г.

Снарядът е предназначен за стрелба от малокалибрени артилерийски системи, оборудвани с автоматично оръдие 2А42. Тези оръдия са инсталирани, наред с други неща, на въздушно-десантни бойни машини, БМП-2, БПМТ, хеликоптери Ми-28НМ и Ка-52М, както и на други платформи.

„Боеприпасът е предназначен да увеличи вероятността за поразяване на малки дронове и барикадиращи боеприпаси. Системата за насочване изчислява най-благоприятната точка на детонация въз основа на траекторията на полета на целта, което позволява дронът да бъде уцелван с шрапнели.

Времето за детонация се въвежда автоматично чрез оптичната линия. Боеприпасът значително ще подобри ефективността на 30-милиметровите оръдия, монтирани на различни платформи, при стрелба по дронове“, каза Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение, боеприпаси и специализирани химикали в държавната корпорация „Ростех“.

Световното изложение за отбрана 2026 (WDS 2026) ще се проведе от 8 до 12 февруари 2026 г. в Рияд, Саудитска Арабия.