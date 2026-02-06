Унищожаването на целите е потвърдено от обективни контролни кадри

Екипажи на дронове FPV от Групировката на войските „Днепър“ унищожиха оръдие М-777 на украинските въоръжени сили на десния бряг на река Днепър в Херсонска област. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на рутинна мисия за въздушно разузнаване в тила на украинските въоръжени сили, оператор на разузнавателен безпилотник идентифицира камуфлирани обекти: пикап в хангар и американска 155-милиметрова гаубица M777, скрита в горски пояс. Операторите на дронове FPV избраха оптимални точки за прицелване, за да поразят идентифицираните цели в най-уязвимите им райони“, съобщи военното ведомство.

Според министерството, в резултат на прецизните и координирани действия на специалисти, вражеската машина и артилерийско оръдие са били унищожени. Унищожаването на целите е потвърдено от обективни контролни записи.

Руското Министерство на отбраната отбеляза, че подразделенията на безпилотните летателни системи на 49-та Обединена армия, част от групировката войски „Днепър“, извършват прецизни удари по цели и личен състав на украинските въоръжени сили на десния бряг на Днепър.