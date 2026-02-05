Ту-160М „Белият лебед“: защо НАТО се страхува от руския бомбардировач

Ту-160M са сред най-важните бомбардировачи в съвременния арсенал на Русия

За разлика от предишните модернизации, това са нови самолетни корпуси, построени от нулата, проектирани да служат като високоскоростни „ракетни камиони“, способни да изстрелват стелт крилати ракети Kh-101 и бъдещи хиперзвукови оръжия от разстояние, далеч извън украинската противовъздушна отбрана.

Докато руснаците нападаха съседната Украйна през 2022 г., руските въздушни сили приветстваха завръщането на производствената линия за емблематичния Туполев Ту-160M „Бял лебед“ – бомбардировач с голям обсег, способен да носи ядрени оръжия.

След години без производство на нови самолетни корпуси, руснаците прецениха, че се нуждаят от тези легендарни бомбардировачи от епохата на Студената война. Затова заводът за авиационна техника в Казан започна да произвежда модернизирани самолетни корпуси от нулата, вместо просто да модернизира съществуващите корпуси на Ту-160М. Целта беше да се гарантира, че руснаците разполагат с надеждна способност за удари на далечно разстояние, пише 19FortyFive.

Серийното производство на този самолет бе възобновено точно навреме за войната в Украйна. През 2023 г., година след началото на войната в Украйна, на руските въздушно-космически сили бяха обещани четири нови Ту-160M.

Ту-160M е една от малкото руски платформи, способни да пренасят огромни товари на дълги разстояния – включително крилати ракети и дори ядрени оръжия. Модернизираните Ту-160M служат като платформа за удари от разстояние, способна да изстрелва прецизни ракети отвън на оспорваното въздушно пространство.

Това е ключова характеристика, която подпомага руските военни действия в Украйна, тъй като украинските въоръжени сили са много ефективни в разгръщането на предоставените от НАТО съвременни системи за противовъздушна отбрана, което прави традиционните бомбардировки над Украйна опасна задача за руските въздушно-космически сили. Без тези възможности за удари от разстояние руската военна машина би била блокирана в началото на войната.

Една от основните причини за обновяването на T-160M беше, че много рекламираният руски стелт бомбардировач PAK DA е в процес на разработка от години. Дори и днес има много стъпки, които дизайнерите на стелт бомбардировача PAK DA трябва да преминат, за да превърнат този самолет в летяща реалност.

Докато тази програма напредне, Ту-160M гарантират, че Русия поддържа тежка бомбардировачна сила, способна да изпълнява стратегически мисии, вместо да позволи да се образува стратегическа празнина в руската отбрана.

Защо Украйна и НАТО искат тези бомбардировачи да бъдат унищожени

Ту-160M са сред най-важните бомбардировачи в съвременния арсенал на Русия. Ето защо украинците се опитаха да унищожат тези самолети в техните бази в Далечния Изток на Русия миналата година с атака с дронове.

Но Киев и неговите партньори от НАТО признават ключовата роля, която Ту-160М играят в способността на Русия да води война в Украйна. Като лишат Русия от тези самолети – дори и за кратко – способностите на въздушните сили за противодействие биха били ограничени.

Ту-160М има екипаж от четирима души (пилот, втори пилот, навигатор, офицер по оръжейните системи) и дължина 177 фута. Размахът на крилете му е 116,8 фута; когато крилете са разгънати, те достигат 187,2 фута. Максималното тегло при излитане е около 606 000 паунда, което означава, че този самолет може да лети далеч, да превозва много и да изстрелва опустошителни залпове от далечно разстояние.

Тези самолети се задвижват от четири Kuznetsov NK-32-02 турбовентилаторни двигатели, осигуряващи максимална скорост от около 1367 мили в час (2200 километра в час). Тези по-нови двигатели позволяват на самолета да изразходва по-малко гориво, като същевременно се радва на по-голяма тяга. Този самолет има практическа таванна височина от 52 500 фута и обхват от 7600 мили.

Има огромни вътрешни оръжейни отсеци с два ротационни пускови механизма. Основните типове ракети, които Ту-160M носи, са Kh-101/Kh-102 стелт крилати ракети и Kh-55SM/Kh-555 крилати ракети, а самолетът е на път да бъде интегриран в мощния арсенал от хиперзвукови оръжия на Русия. Типичното оборудване се състои от 12-16 крилати ракети с дълъг обсег (ядрени или конвенционални конфигурации).

Тъй като Ту-160M са изцяло нови самолети, те са оборудвани с модернизирани системи. Нови цифрови стъклени пилотски кабини, модерни навигационни и контролни компютри, модернизиран радар и системи за следене на терена. Нови системи за електронна война (EW), по-сигурни канали за предаване на данни и сателитна комуникация, както и подобрени защитни контрамерки гарантират, че Tu-160M ще има дълъг експлоатационен живот през този век, както и през предишния.

Всъщност новите самолетни корпуси са произведени с помощта на модернизирани металургични и инструментални технологии, за да се гарантира, че ще имат минимален 30-годишен живот.

Руският Ту-160M е високоскоростен ракетен самолет. Той е един от най-мощните самолети за удари на далечно разстояние в света, особено в епоха, доминирана от крилати ракети и хиперзвукови оръжия. Това е още един пример за това колко добре руснаците са се адаптирали към изискванията на съвременното бойно поле.

Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в 19FortyFive.com.