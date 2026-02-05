"Газпром": В студа Русия иска още повече газ

Мразовитата зима доведе до нови рекорди в потреблението на газ в Русия. "Газпром" отчита три поредни дни с рекордно потребление през февруари.

"За трети пореден ден "Газпром" счупи историческия си рекорд за дневни доставки на газ за февруари от Единната система за газоснабдяване", съобщи компанията.

Според нейните данни, на 3 февруари на руските потребители са доставени 1 817,8 милиона кубически метра.

"Предишният рекорд беше 1 799,9 милиона кубически метра. Високото потребление на газ се дължи на студеното време в много региони на страната", посочват от "Газпром".

Компанията вече отчете рекордно потребление на газ през януари.