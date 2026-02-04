"Газпром" подобри рекорда си за дневни доставки на газ за Русия

На фона на студеното време, "Газпром" счупи рекорда си за дневни доставки на газ за руски потребители през февруари за втори пореден ден, съобщиха от компанията.

"На 2 февруари "Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ от единната система за газоснабдяване за месеца. Руските потребители получиха 1 799,9 милиона кубически метра газ", се казва в съобщението.

Предишният рекорд - 1,767 милиарда кубически метра - беше поставен предишния ден. Високото потребление на газ се дължи на студеното време в много региони на страната, обясни компанията. "Газпром" отбеляза надеждността на доставките през газопреносната система, включително благодарение на експлоатацията на подземни газохранилища.