„Ростех“ показа новото си оръжие в Космоса: Следи спътници и космически отпадъци

Комплекс с оптика от холдинговата компания „Швабе“, част от държавната корпорация „Ростех“, успешно завърши тестове в Алтайския експериментален лазерен център „Г. С. Титов“. Инженерите на корпорацията специално изработиха първично огледало с диаметър 3,12 метра и маса приблизително 3 тона, както и допълнителна огледална оптика, за големия телескоп. Продуктите на „Швабе“ ще помогнат за проследяване на космически отпадъци, изкуствени спътници и други космически обекти в околоземното пространство на разстояния до 3500 км.

Главното огледало на телескопа, произведено от завода за оптично стъкло „Лыткарино“ (ЛЗОС, част от Швабе), е доказало високото си качество по време на тестове. Изображенията на космически обекти, получени от екипа на центъра, значително превъзхождат всички съществуващи местни аналози по отношение на детайлността.

„Само няколко страни в света създават авангардно оборудване за космически изследвания и наблюдение на околоземното пространство. Нашият холдинг, „Швабе“, вече е доставчик на решения за Националния хелиогеофизичен комплекс (НХК) на Руската академия на науките. Успешно завършихме тестове на оптична система за Алтайския експериментален лазерен център „Г.С. Титов“ на държавната корпорация „Роскосмос“. Разработки от този калибър потвърждават високия потенциал на нашата оптична индустрия и способността ни самостоятелно да осигуряваме технологичен суверенитет в тази област“, съобщи „Ростех“.

Държавните изпитания на комплекса продължиха почти година и бяха проведени с участието на специалисти от завода за оптично стъкло в Литкарино. Телескопът е планиран да бъде пуснат в експлоатация през първото тримесечие на 2026 г.

„Ключовият компонент на този телескоп е обективът. Нашите специалисти специално изработиха първично параболично огледало с диаметър над три метра. Работейки заедно с вторичното огледало и плоското диагонално огледало, то позволява получаването на детайлни изображения на космически обекти. Освен това, формата на голямото първично огледало може да се регулира по време на работа, намалявайки изкривяванията, дължащи се на атмосферни влияния. Всички тези оптични компоненти са произведени от завода за оптично стъкло в Литкарино“, отбеляза Вадим Калюгин, генерален директор на „Швабе“ и член на Бюрото на Съюза на машиностроителите на Русия.

Телескопът включва и лунен лазерен далекомер. Оптиката, произведена за него от завода в Литкарино, позволява измерване на разстоянието до Луната с точност от няколко милиметра. Това е важно за настройване на сателитната навигационна система ГЛОНАСС, която трябва да отчита гравитационното въздействие на небесните тела върху спътниците.

Алтайският оптичен и лазерен център „Г.С. Титов“ е част от Научно-производствената корпорация „Прецизни приборостроителни системи“ (НПЦ) на Роскосмос. ЛЗОС си сътрудничи с НПЦ от няколко десетилетия. Оптиката „Швабе“, инсталирана на много руски телескопи, позволява наблюдение на навигационните параметри на руските космически кораби, техните траектории на изстрелване, получаване на подробни изображения на орбитални обекти от земната повърхност и предотвратяване на сблъсъци на космически кораби с космически отломки.