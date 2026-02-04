Русия показа за първи път новия дрон-камикадзе „Пираня-13“

Устройството е способно да изпълнява бойни задачи на разстояние над 25 км

Самоубийственият дрон "Пираня-13" за прецизни удари беше представен за първи път на изложението за безпилотни автоматизирани и роботизирани системи "Дронтех" в Москва. Устройството може да се използва и като ретранслатор на сигнала за разширяване на обхвата му, съобщи производителят, цитиран от руски медии.

„Дронът Пираня-13 се представя за първи път. Новото устройство е специално проектирано да се рее на височина до 200 метра. Може да бъде оборудвано с ретранслатор на въздушен сигнал, което утроява оперативния му обхват при използване с друго устройство. Дронът вече се използва в зони за специални операции“, обясниха от организацията.

Пираня-13 може да се използва и като незабележим разузнавателен самолет и да доставя полезен товар до 6 кг до труднодостъпни райони. Самолетът е способен да изпълнява бойни задачи на разстояние над 25 км. Крейсерската му скорост е 80 км/ч, а максималната му скорост е 140 км/ч.