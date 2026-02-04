Кирил Дмитриев: Светът е уморен от лъжите на либералните елити

Опитите за поддържане на влияние чрез пропаганда вече не са ефективни

Либералните елити са в паника и се опитват да заблудят обществеността, но действията им вече не получават подкрепа в един свят, уморен от лъжите им. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

 „Отчаяните, корумпирани и лъжливи леви елити се паникьосват и се опитват да мамят. Светът е уморен от лъжите ви и ги прозира. Вашата клика и вашата машина за фалшива пропаганда бяха разобличени“, написа той в социалната мрежа X.

Според него опитите за поддържане на влияние чрез пропаганда вече не са ефективни.

Така Дмитриев коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, че американският финансист Джефри Епстийн може да е имал връзки с руските разузнавателни служби.

