Опитите за поддържане на влияние чрез пропаганда вече не са ефективни
Либералните елити са в паника и се опитват да заблудят обществеността, но действията им вече не получават подкрепа в един свят, уморен от лъжите им. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).
„Отчаяните, корумпирани и лъжливи леви елити се паникьосват и се опитват да мамят. Светът е уморен от лъжите ви и ги прозира. Вашата клика и вашата машина за фалшива пропаганда бяха разобличени“, написа той в социалната мрежа X.
😂 Desperate, depraved, lying leftist elites panic and try to misdirect. The world is tired of your lies and sees through them. Your cabal and fake propaganda machine have been exposed.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 4, 2026
Endgame for depraved and frequently Satanic liberal elites. https://t.co/nmB34teEa4
Според него опитите за поддържане на влияние чрез пропаганда вече не са ефективни.
Така Дмитриев коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, че американският финансист Джефри Епстийн може да е имал връзки с руските разузнавателни служби.