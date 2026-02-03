"Росатом": Русия е единствената страна, която прилага на практика проекти за малки атомни електроцентрали

"Всички останали се занимават с представянето си", каза Алексей Лихачов

Русия е единствената страна, която на практика реализира проекти за атомни електроцентрали с малък капацитет, заяви генералният директор на държавната корпорация "Росатом" Алексей Лихачов.

"Всички знаят, че малките енергийни блокове са търсени. Само Руската федерация ги прилага на практика. Всички останали се занимават с тяхното представяне", каза главният изпълнителен директор, цитиран от ТАСС.

През 2024 г. Русия и Узбекистан подписаха договор за изграждането на първата атомна електроцентрала с малък капацитет в Узбекистан, състояща се от шест реактора с мощност по 55 MW всеки. "Росатом" е главният изпълнител на централата. По-късно проектът промени формата си в изграждане на атомна електроцентрала с голям капацитет с два блока и атомна електроцентрала с малък капацитет с два блока.