Турският енергиен министър и директорът на "Росатом" с новини от АЕЦ "Аккую"

Строителството на първия реактор на АЕЦ "Аккую" е почти завършено

Строителството на първия реактор на атомната електроцентрала АЕЦ "Аккую" е завършено на 99%, заяви министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар.

"Инспектирахме дейностите, извършвани в контролната зала, която е "мозъкът" на първия реактор. Строителството му е завършено на 99%. След това проведохме подробен разговор и обсъдихме напредъка по изпълнението на проекта", написа министърът за събитието и публикува кадри в платформата X.

АЕЦ "Аккую" е първата атомна електроцентрала в Турция. Тя се състои от четири енергоблока с мощност по 1200 MW всеки от реакторите, проектирани в Русия.

"Проведохме инспекции на площадката на атомната електроцентрала АЕЦ "Аккую", където 70-годишната ядрена мечта на Турция се превръща в реалност. Заедно с главния изпълнителен директор на "Росатом" г-н Алексей Лихачов разгледахме текущата работа в контролната зала, мозъкът на първия реактор, който е завършен на 99%. След това проведохме обширна среща, за да обсъдим напредъка на проекта.

Нашата цел като Турция е да направим ядрената енергия с нулеви емисии, непрекъсната и екологична, един от най-силните източници в енергийния микс на страната ни. За нас ядрената енергия не е просто средство за производство на електроенергия; тя е и ключът към технологичния пробив, икономическото развитие и енергийния век.

С тази силна визия ние ще се съсредоточим не само върху АЕЦ "Аккую", но и ще добавим планирани нови централи в Синоп и Тракия, както и малки модулни реактори, към нашето производствено портфолио. Ще достигнем ядрен капацитет от 20 000 мегавата до 2050 г.", обяви министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар в Х.