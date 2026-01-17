103-годишна жена оживя в деня на погребението си

В Индия роднини са се подготвяли за кремацията на своя близка, когато тя неочаквано се е „съживила“, предаде NDTV. Това се е случило в щата Махаращра.

Гангабай Сакхаре била обявена за починала, след което семейството започнало подготовката за церемонията – облекли я в ново бяло сари, поставили памук в ноздрите ѝ и превързали крайниците ѝ според местната традиция.

В последния момент племенникът ѝ забелязал, че тя движи пръстите на краката си. След като памукът бил премахнат, столетницата поела дълбоко въздух и се върнала към живота.

„В един миг скръбта се превърна в триумф. Катафалката беше върната обратно, а погребалната палатка бързо демонтирана“, разказват от NDTV.

Денят на „смъртта“ на Гангабай съвпаднал с нейния рожден ден, а сега съседите я наричат „живо чудо“ и идват от околните села, за да я видят.