Глобален бъг в X: Социалната мрежа на Мъск се срина

Социалната мрежа X претърпя сериозен срив. Към 19:00 ч. българско време време са получени над 78000 оплаквания от потребители, според данни на Downdetector. Проверка на "Труд онлайн" установи, че от първоначално проблем с бутона "embed", към момента има такъв с почти всички функции. Коментар от собственика Илон Мъск към момента няма.

Най-голям брой съобщения за проблеми с достъпа до X са получени от Съединените щати (6%), Нидерландия (5%), Германия (3%), а също и от Русия.

По-голямата част от оплакванията – 76% – са свързани с неизправности в уебсайта. Други 17% от потребителите съобщават за проблеми с известията в социалните медии, а 5% съобщават за проблеми с мобилното приложение.

Последният прекъсване на работата на уебсайта на социалната мрежа X е станало на 21 ноември, но не е било толкова мащабно.

Тази диаграма показва преглед на докладите за проблеми, подадени през последните 24 часа, в сравнение с типичния обем доклади по време на деня. Обичайно е някои проблеми да се докладват през целия ден. Downdetector докладва инцидент само когато броят на докладите за проблеми е значително по-висок от типичния обем за това време на деня.