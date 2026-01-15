Сателитни снимки показват американски самолетоносач на път към Близкия изток

Сателитни снимки показват американския самолетоносач USS Abraham Lincoln, който се движи към Близкия изток. Изображението, направено в сряда, показва самолетоносач, за който се смята, че е гореспоменатият кораб, преминаващ близо до Филипините, съобщава Sky News. Преди това същият е бил наблюдаван на сателитни снимки край бреговете на Венецуела през ноември.

Корабът не е оповестил публично позицията си, както е обичайно за военните кораби.

Вместо това, той е идентифициран от Оли Балинджър, преподавател по геокомпютъризация в Университетския колеж в Лондон (UCL), използвайки анализ на сателитни изображения, като е бил подпомогнат от изкуствен интелект.

Американската телевизия NewsNation съобщи тази сутрин, позовавайки се на поверителни източници, че корабът се прехвърля от Южнокитайско море в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM), която включва Близкия изток.

Американски сенатор казва, че твърденията, че Тръмп не възнамерява да атакува Иран, са "неточни"



Американският сенатор Линдзи Греъм призова хората да "следят, след като отхвърли съобщенията", че Доналд Тръмп е казал, че няма намерение да бомбардира Иран.

Републиканският политик сподели две изображения, очевидно от статии, в които се твърди, че американският президент "се е обезпокоил" и "няма намерение да атакува" Иран. Греъм написа в платформата Х:

"Всички подобни заглавия са примери за репортажи, които са изключително неточни. Обстоятелствата около необходимите, решителни действия, които трябва да бъдат предприети срещу злия ирански режим, нямат нищо общо с волята или решителността на президента Тръмп. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Точно обратното. Очаквайте още".