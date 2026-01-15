Самолет на Turkish Airlines кацна аварийно в Барселона заради бомбена заплаха

Самолет на Turkish Airlines кацна в Барселона в четвъртък, след като бомбена заплаха на борда предизвика реакция от силите за сигурност, съобщи EFE, позовавайки се на Гражданската гвардия.

Пътниците на самолета, дошъл от Турция, са слезли сами и се намират в безопасна зона, уточни Гражданска защита, която е активирала аварийния план Aerocat, за да наблюдава „рисковата ситуация“ на летището, което според Aena продължава да работи нормално.

„Мосос д'Ескуадра“ си сътрудничат с оператора на летището и с Гражданската гвардия, която извършва проверка на самолета, и подчертават, че „предполагаемата заплаха не засяга по никакъв начин работата“ на съоръжението.

Полет TK1853 е излетял от Истанбул в 9:22 ч., с около половин час закъснение, според портала за полетна информация Flight Radar, и е кацнал на летище Ел Прат в 10:57 ч., също с около 30 минути закъснение.

Самолетът, превозващ 148 пътници и седем членове на екипажа, е преместен на охраняем паркинг, според източници от службите за сигурност, които казват, че заплахата е получена около 10:00 часа сутринта.

Пожарната служба на Генералитета е разположила пет екипа там като предпазна мярка, за да окаже подкрепа, ако е необходимо, а местната полиция на Ел Прат де Льобрегат също е изпратила служители.

Според записа на радара за полети, самолетът е летял в кръг около 20 минути край бреговете на Каталуния, преди да кацне.