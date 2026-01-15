Службата за външно разузнаване на Украйна: Русия планира да експлоатира недрата на Донецка област

През 2026 г. Русия планира да стартира мащабна програма за геоложки проучвания във временно окупираната територия на Донецка област, която ще продължи до 2031 г. Това съобщава службата за външно разузнаване на Украйна.

Става дума за поетапно проучване на находища с фокус върху суровини, търсени в съвременната икономика, по-специално стратегически и редки метали. Не става въпрос за еднократни геоложки експедиции, а за дългосрочна работа, разделена на няколко етапа.

Основа за проучването трябва да бъдат все още съветските геоложки материали. В постсъветския период проучванията в региона на практика спряха, така че сега окупационните власти планират да уточнят и актуализират данните, както и да оценят перспективите на обектите по отношение на по-нататъшното им промишлено развитие. Финансирането на работата е обявено за сметка на държавния бюджет на Руската федерация, което е показателно, защото геоложките проучвания изискват значителни и дългосрочни инвестиции без бърза възвръщаемост.

Засиленият интерес към украинските недра идва на фона на влошаващото се положение в традиционните суровинни индустрии на Русия. Руската петролна индустрия изпитва сериозни трудности: нарастващите производствени разходи, санкциите и проблемите с износа и технологиите принуждават Кремъл да търси алтернативни източници на доходи. При тези обстоятелства временно окупираните украински територии се разглеждат като ресурсна база за запушване на бюджетни дупки и подкрепа на военната икономика.

Всъщност става въпрос за целенасочено използване на украински земи и природни ресурси за обогатяване на държавата-агресор. Русия, нарушавайки нормите на международното право, се опитва да компенсира собствените си икономически провали за сметка на недрата на Донецка област, превръщайки геоложките проучвания не в инструмент за развитие на региона, а в механизъм за ограбване на ресурси от окупираните територии.