Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция планира да разположи свои изтребители в Естония и Румъния в рамките на засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране. Това съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според информацията Анкара ще участва в четиримесечна мисия в Естония в периода от август до ноември 2026 г., след което ще поеме нова ротация в Румъния от декември 2026 г. до март 2027 г. Данните бяха оповестени по време на седмичния брифинг на ведомството.

От турското министерство подчертават, че страната има значителен принос към операциите на НАТО за въздушно патрулиране, чиято цел е защитата на въздушното пространство на алианса в мирно време.

Междувременно Турция ще бъде и домакин на следващата среща на върха на НАТО, която е насрочена за юли тази година.