САЩ и Дания не се разбраха за Гренландия, НАТО изпраща войски на острова

Дания обяви, че разминаването в позициите с Съединените щати по въпроса за Гренландия остава значително, след преговорите на датския външен министър Ларс Расмусен във Вашингтон. Срещата продължи около един час, но не доведе до промяна в позициите на страните.

Расмусен заяви, че предложението на Тръмп за придобиване на острова е „напълно неприемливо“ и нарушава териториалната цялост на Кралство Дания и правото на самоопределение на гренландския народ. Въпреки различията, страните се договориха да продължат разговорите в опит да намерят компромис.

Междувременно НАТО засилва присъствието си в Гренландия. Заместник-премиерът на острова Муте Егеде обяви, че в следващите дни се очакват още войници, военни полети и кораби, които ще участват в учения.