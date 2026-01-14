САЩ хвърлят око на ресурсите на Гренландия (Инфографика)

Геологичната служба на САЩ изчислява, че Арктика държи около 22% от неоткритите световни нефтени и газови ресурси, като Източногренландският рифт съдържа третите по големина резерви в Арктика, включително 8,9 милиарда барела петрол, 86,18 трилиона кубически фута природен газ и 8,12 милиарда барела кондензат. Смята се също, че Гренландия има големи запаси от редкоземни елементи, критични за зелените технологии, като поне 25 от 34-те минерала, считани от ЕС за критични, се намират там.

Призивите на САЩ за “притежание на Гренландия въз основа на съображения за национална сигурност” изглеждат неоснователни, тъй като споразумението от времето на Студената война позволява на САЩ да изграждат и поддържат толкова военни бази и летища, колкото е необходимо, но в цялата страна остава само една - космическата база Питуфик, която се използва като част от американската противоракетна отбрана.

Изменение на споразумението от 2004 г. включваше изискване към гренландското правителство САЩ да се консултират както с Дания, така и с Гренландия - до голяма степен като знак на учтивост - преди да направят каквито и да било съществени промени във военните си операции на острова.

Президентът на САЩ Тръмп също повдигна въпроса за закупуване на Гренландия от Дания. Това обаче е невъзможно, тъй като Дания няма право да я продава. Това решение може да бъде взето само от народа на Гренландия, който в анкетите изглежда е отхвърлил тази идея.