ФБР обискира дома на журналистка от „Вашингтон пост“

Агенти на Федералното бюро за разследване (ФБР) са претърсили дома на журналистка на в. "Вашингтон пост" във връзка с разследване срещу правителствен подизпълнител, обвинен в разкриване на държавни тайни, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на американското издание.

Вестникът съобщава, че агентите са конфискували мобилния телефон и часовник "Гармин" (Garmin) на журналистката Хана Нейтънсън от дома ѝ в щата Вирджиния.

В клетвена декларация на ФБР се посочва, че претърсването е свързано с разследване срещу системен администратор в щата Мериленд, който според властите е отнесъл у дома си класифицирани документи.

Представител на ФБР отказа да коментира случая.

Нейтънсън отразява транформациите във федералните служби, извършени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, както и уволнението на стотици хиляди федерални служители и пренасочването на останалите към изпълнението на проправителствена програма, отбелязва Ройтерс.

Тя написа статия през декември за личния си опит, като в нея разказва за неспирния поток от обаждания и съобщения, които е получавала от бивши и настоящи федерални служители, разочаровани от промените, извършени от администрацията на Тръмп.

"Разследващите са казали на журналистката, че тя не е обект на разследването. В заповедта се посочва, че правоохранителни органи разследват системен администратор в щата Мериленд, който е обвинен, че е отнесъл у дома си класифицирани разузнавателни доклади", съобщи в "Екс" в. "Вашингтон пост".

Нейтънсън не бе открита за коментар. Вестникът наблюдава ситуацията, заяви говорител на изданието.

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди потвърди, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са изпълнили заповед за претърсване на дома на журналист на в. "Вашингтон пост", "който е получавал и разпространявал класифицирана и незаконно изтекла информация от подизпълнител на Пентагона". Бонди подчерта, че претърсването е било извършено през изминалата седмица и че разпространителят на информацията е зад решетките. Тя не назова името на журналиста в публикация в социалните мрежи, нито посочи дали са били открити класифицирани документи.