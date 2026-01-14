Верига луксозни магазини с близо 160-годишна история обяви фалит

Ликвидацията е един от няколкото възможни изхода

Луксозната верига магазини Saks Global се опитва да осигури финансиране за фалит, за да плати сметките си по време на потенциално подаване на молба по Глава 11, но инвеститорите не проявяват голям интерес, съобщава CNBC, позовавайки се на свои източници.

Някои инвеститори са скептични, че Saks ще успее да се реорганизира, и се притесняват, че няма да получат обратно парите си, казват същите хора.

Saks Global вече е изправена пред перспективата за ликвидация, но без финансиране за фалит този изход е по-вероятен.

Затруднената верига магазини Saks Global се бори да осигури финансиране в размер на 1 милиард долара, за да поддържа бизнеса си по време на потенциално подаване на молба за несъстоятелност по Глава 11, научи CNBC.

Луксозната верига работи за осигуряване на заем „длъжник в притежание“, който ще ѝ позволи да финансира дейността си в случай на потенциално обявяване на несъстоятелност, добавят източниците. Но инвеститорите досега не проявяват голям интерес да отпуснат заем на Saks, защото са скептични, че компанията ще успее да се реорганизира и да им възстанови парите, казват хората, които са говорили при условие за анонимност, защото дискусиите са частни.

Историческият 159-годишен универсален магазин, който сега притежава Neiman Marcus и Bergdorf Goodman, е както дестинация, така и символ на луксозната мода, известен с това, че предлага топ марки като Chanel и Dior, както и новоизгряващи марки като Good American. В цялата компания Saks Global има повече от 70 луксозни магазина с пълен асортимент и около 100 магазина с намалени цени.

Ликвидацията е един от няколкото възможни изхода за Saks. Ако обаче не успее да осигури DIP заем, който ще бъде използван за покриване на основни разходи като заплати, наем и запаси, този сценарий ще бъде по-вероятен. Търговецът на дребно вече се бори да покрие тези разходи.

Неуспехът да се осигури финансиране ще попречи на Saks да подаде заявление за фалит по Глава 11, което би дало на компанията шанс да се реорганизира и потенциално да намери купувач, желаещ да поеме бизнеса ѝ като действащо предприятие. Тогава тя може да се изправи пред фалит по Глава 7, която е запазена за ликвидация.

Това би могло да означава края на един от най-легендарните универсални магазини в историята, чийто флагмански магазин на Пето авеню, считан от някои за най-ценния му актив, се е превърнал в глобална дестинация.