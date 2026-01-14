САЩ препоръчват изтегляне на войски от база в Катар след заплахи от Иран

Съединените щати препоръчаха на военните си да напуснат военновъздушната база Ал-Удейд в Катар на фона на заплахи от Иран, съобщава Ройтерс.

Според няколко дипломатически източника, агенцията е съобщила, че на отделни подразделения от персонала на военната база е било препоръчано да напуснат военновъздушната база Ал-Удейд в Катар до сряда вечерта.

Техеран също така предупреди американските съюзници в Близкия изток, че ще нанесе удари по американски бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран.

Съединените щати наскоро увеличиха присъствието си в региона, включително в Бахрейн, където се намира Пети флот на ВМС на САЩ, и в Катар, където се намира военновъздушната база Ал-Удейд, предният щаб на Централното командване на САЩ.

Какво е известно за военновъздушната база Ал-Удейд?

Ал-Удейд е най-голямата американска база в Близкия изток, в която се намират около 10 000 войници. Преди американските въздушни удари срещу Иран през юни, част от персонала беше изтеглен от американските бази в Близкия изток.

Отбелязва се, че в нея се намират Военновъздушните сили на емира на Катар, Военновъздушните сили на Съединените щати, Британските кралски военновъздушни сили, както и предният щаб на Централното командване на Съединените щати. Към 2017 г. във военновъздушната база са разположени над 100 самолета от различни типове и предназначения.

От края на 2025 г. в Иран продължават мащабни антиправителствени протести, които започнаха в Техеран сред бизнесмени, недоволни от икономическата ситуация и спада на националната валута спрямо щатския долар.

Дори градове, считани преди за лоялни към режима, включително Кум в централната част на страната и Машхад в североизточната част, се присъединиха към протестите.

Според последни данни броят на загиналите по време на протестите може да достигне 12 000.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова иранците да продължат антиправителствените протести, да „завземат институциите“ и заяви, че помощта за протестиращите „вече е на път“.

Той също така обеща да предприеме „много строги мерки“, ако иранските власти започнат да екзекутират протестиращи тази седмица.