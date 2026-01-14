Тръмп обясни защо САЩ се нуждаят от Гренландия

Съединените щати се нуждаят от Гренландия за своя отбранителен проект „Златният купол“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той добави, че ако островът не бъде окупиран от Съединените щати, Русия или Китай ще го окупират.

„Гренландия е жизненоважна за изграждането на Златния купол. НАТО трябва да ръководи процеса по получаването му. Ако ние не го направим, Русия или Китай ще го направят, а това няма да се случи!“, написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial.

„Златният купол“ е цялостна отбранителна система срещу всички видове ракети, включително ядрени, за защита на северноамериканския континент. Проектът използва наземни и орбитални прехващачи. Пентагонът представи новата концепция за противоракетна отбрана през септември 2025 г.

В публикацията американският президент твърди, че НАТО не би бил „ефективна сила или възпиращ фактор“ без военната мощ на САЩ. Следователно, заключи Доналд Тръмп, алиансът ще стане „много по-страховит“, след като Съединените щати получат Гренландия.