"Помощта е на път": Тръмп призова протестиращите в Иран да превземат правителствени сгради

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранските протестиращи да продължат да провеждат демонстрации и да превземат правителствени сгради. Той направи това в социалната си мрежа TruthSocial.

Американският лидер също увери протестиращите, че "помощта е на път". Освен това Тръмп отмени всички срещи с ирански представители и отказа да говори с тях, докато "безсмислените убийства на протестиращи не спрат".

"Запазете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена", заяви той.

В края на посланието президентът написа "MIGA", препратка към MAGA (Make America Great Again) в САЩ - мотото, с което влезе за втори път в Белия дом.

