Мадуро от ареста: Добре сме, ние сме бойци!

Венецуелският президент Николас Мадуро, задържан от американските военни, изпрати съобщение от ареста в САЩ чрез семейството си, че е добре.

„Добре сме. Ние сме бойци“, цитира синът му Николас Мадуро Гера думите на своя баща във видео съобщение, публикувано от управляващата партия на Венецуела. Според съобщенията, Мадуро е предал и чрез адвокатите си: „Не тъгувайте!“

Двамата със съпругата му Силия Флорес, заловени по време на военната операция на САЩ в Каракас, са в ареста в Ню Йорк от седмица. Там Мадуро очаква съдебен процес по обвинения в „наркотероризъм“.

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни.

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП).