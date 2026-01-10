Тръмп отговори дали е възможна специална операция за залавяне на Путин

Американският лидер Доналд Тръмп попита дали би могъл да проведе специална операция за залавяне на лидера на Кремъл Владимир Путин, подобно на венецуелския сценарий. Американският президент се надява, че това няма да се наложи.

Това съобщи РБК-Украйна , позовавайки се на Белия дом.

След американската специална операция във Венецуела в началото на януари и залавянето на президента на тази страна Николас Мадуро, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „ако така може да се (справяте) с диктатори, тогава Съединените американски щати знаят какво да правят по-нататък“, очевидно намеквайки за Путин.

Затова журналистът попита Тръмп дали е възможно повторение на венецуелския сценарий, на което той отговори:

„Не мисля, че ще има нужда от това. Винаги съм имал чудесни отношения с него (Путин). Много съм разочарован“, каза американският президент.

Ръководителят на Белия дом добави още, че е „уредил осем войни“ и смята, че войната на Русия срещу Украйна ще бъде „една от най-лесните“.

„Те загубиха 31 000 души през последния месец, много от които руски войници, а руската икономика е в лошо състояние“, заключи Тръмп.