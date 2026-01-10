Защо ВВС на САЩ се обръщат към изкуствен интелект за планиране на мисии

По време на тестовата серия Decision Advantage Sprint за екипно взаимодействие човек-машина (DASH-3), американските военни се обединиха с партньори от Канада и Обединеното кралство, за да тестват потенциала на изкуствения интелект за подобряване на процеса на вземане на решения и подобряване на оперативната ефективност, пише The National Interest.

Като част от теста, Военновъздушните сили противопоставиха военни от САЩ, Канада и Обединеното кралство на инструменти с изкуствен интелект от няколко различни компании. Всеки екип трябваше да реши хипотетични проблеми с управлението на бойни действия, включително планиране на въздушни удари, събиране на разузнавателна информация и наземна поддръжка.

„Системите с изкуствен интелект демонстрираха способността си да генерират многодоменни COA (планове за действие), като вземат предвид риск, гориво, времеви ограничения, разпределение на силите и геопространствено маршрутизиране за по-малко от минута“, заяви полковник Джон Охлунд от ВВС, директор на Междуфункционалния екип за усъвършенствана система за управление на битки (ABMS CFT) на ВВС, в съобщение за теста.

Участниците в теста установиха, че генерираните от изкуствен интелект препоръки са с 90% по-бързи от тези на хората. Освен това, най-добрият софтуер с изкуствен интелект предоставя решения с 97% жизнеспособност и тактическа валидност.

Производителността на инструментите с изкуствен интелект е по-силна в сравнение с тази на хората, участвали в теста. Средно на човешките участници им е било нужно около 19 минути, за да генерират планове за действие. Освен това, само 48% от представените решения са били счетени за жизнеспособни и тактически валидни. А в случай на продължителни бойни операции, при които умората е от значение, човешкото представяне може да бъде още по-бавно и по-малко жизнеспособно и тактически валидно.

„Това драстично намаляване на времето и подобрение в качеството на решенията подчертава потенциала на изкуствения интелект значително да подобри скоростта и точността на процеса на вземане на решения, като същевременно позволява на хората да вземат окончателните решения на бойното поле“, добави Охлунд.

Може ли военните да се доверяват на системи с изкуствен интелект?

Основен проблем с инструментите за изкуствен интелект е доверието. Участниците в учението признаха стойността, която изкуственият интелект може да донесе в бойни сценарии чрез подобрено вземане на решения и по-добро планиране.

„Разбираме, че следващият конфликт не може да бъде спечелен сам, без помощта на машинните ни съотборници и с подкрепата на нашите съюзници“, заяви капитанът Денис Уилямс от Кралските канадски военновъздушни сили, канадският участник в DASH 3.

Най-важното за участниците в теста е, че моделите с изкуствен интелект не показват никакви „халюцинации“ – често срещано явление при технологиите за изкуствен интелект в различните индустрии.

Халюцинациите, свързани с изкуствен интелект, възникват, когато инструмент за изкуствен интелект генерира неправилни или неподходящи резултати. Това обикновено се случва, когато са включени големи езикови модели. Инструментите, използвани в DASH 3, са специално проектирани да сведат до минимум това явление.

Преходът към използване на изкуствен интелект във военните операции не е нов. Повече от десетилетие американските военни използват изкуствен интелект за широк спектър от функции, включително планиране, анализ на разузнавателна информация, насочване, поддръжка на оръжия и платформи и дори кинетични функции. Съвсем наскоро армията създаде кариерен път в областта на изкуствения интелект за офицери.

Включването на изкуствен интелект във военния процес на вземане на решения няма да бъде лесно, тъй като технологията ще трябва постоянно да се усъвършенства и да печели доверието на командирите, които рискуват живота на своите войски.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.