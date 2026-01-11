Тръмп предупреди Куба: Сключете сделка, преди да е станало твърде късно!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Куба.

"Години наред Куба живееше от големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна Куба предоставяше „охранителни услуги“ на последните двама венецуелски диктатори, но сега това вече го няма", написа той в платформата Truth Social.

"Повечето от тези кубинци ЗАГИНАХА при атаката на САЩ миналата седмица и Венецуела вече не се нуждае от защита от бандитите и изнудвачите, които я държаха за заложник толкова години.

Венецуела вече има Съединените американски щати, най-мощната армия в света, която да я защитава, и ние ще я защитим", заяви той.

"ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ И ПАРИ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ В КУБА – НУЛА! Силно препоръчвам да сключат сделка, ПРЕДИ да е станало твърде късно", предупреждава презьидентът на САЩ.