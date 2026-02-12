"Хуманитарна помощ“: Русия ще достави петрол на Куба, въпреки заплахите на Тръмп

Русия се готви да изпрати петрол и петролни продукти в Куба, която е обхваната от криза за горива, съобщи „Известия“, позовавайки се на информация от руското посолство в Хавана.

Дипломатите уточнили, че пратката е планирана за близко бъдеще „като хуманитарна помощ“ и количествата не се разкриват. Съобщението идва на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи допълнителни тарифи на страни, които се опитват да снабдяват Куба с гориво.

Републиката не е получавала петрол от чужбина от месец, а собствените ѝ резерви са практически изчерпани. В края на януари Kpler изчисли , че може да оцелее без внос на гориво не повече от 20 дни. Последната пратка петрол пристигна на 9 януари от Мексико, което замрази износа след заплахите на Тръмп. Венецуела, вторият по големина доставчик на суров петрол на острова, спря доставките след 3 януари, когато американските специални части заловиха нейния владетел Николас Мадуро.

Според изданието, последната голяма пратка руски петрол за Куба е била осъществена през февруари миналата година. 100 000 тона (733 000 барела) са били изпратени като част от правителствен заем от 60 милиона долара, отпуснат от президента Владимир Путин. Според Николай Дудченко, анализатор във FINAM, без мерки за строги икономии това би продължило само 20 дни, като се има предвид, че Куба е купувала средно по 37 000 барела на ден през 2025 г.

Изпращането на петрол до Куба може да доведе до икономически и политически разходи за Русия, предупреди Игор Юшков, водещ анализатор във Фонда за национална енергийна сигурност. Той подчерта, че всяка подкрепа за острова рискува да влоши отношенията със Съединените щати, които биха могли да се опитат да задържат и руски танкери, както се случи с „Маринера“, кораб, превозващ венецуелски петрол.