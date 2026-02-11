Тръмп ще задължи Пентагона да купува електроенергия, произведена във въглищните централи в САЩ

Мерките са поредното усилие на държавния глава на Съединените щати да съживи въгледобивния сектор в страната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обяви в сряда серия от планове за използване на държавно финансиране и договори с Пентагона в подкрепа на американските въглищни електроцентрали, съобщи информационна агенция Bloomberg, цитирана от Agerpres.

Инициативата ще бъде под формата на указ, според служител на Белия дом, с който Тръмп ще разпореди на министъра на отбраната Пийт Хегсет да сключи споразумения за закупуване на електроенергия от електроцентрали, работещи с въглища. Заповедта ще бъде мотивирана от Закона за отбранителното производство от 1950 г., който дава на президента правомощието да дава указания на частните индустрии от съображения за национална сигурност, добави служителят, пожелал анонимност.

Очаква се Тръмп да обяви в сряда и поредица от планове на Министерството на енергетиката за разпределяне на 175 милиона долара за финансиране на модернизацията на шест въглищни електроцентрали в Кентъки, Северна Каролина, Охайо, Вирджиния и Западна Вирджиния.

Официално Белият дом обяви, че ще организира събитие в сряда за популяризиране на енергийните източници, базирани на въглища.

Очаква се ръководители на въгледобивни компании, миньори и лидери от енергийната индустрия да посетят Белия дом, докато Тръмп прави изявлението. Мерките са поредното усилие на президента да съживи западащия въгледобивен сектор, повече от десетилетие след като за първи път проведе кампания с обещания да върне миньорите на работа.

Но усилията на Тръмп по време на първия му мандат за съживяване на въгледобива до голяма степен са в застой, особено на фона на сътресенията, създадени през последните години от евтиния природен газ и слънчевата енергия. Сега подкрепата на Тръмп за въглищата е преплетена с опита му да спечели надпреварата за изкуствен интелект срещу Китай, както и с желанието му да успокои опасенията на американците относно нарастващите сметки за ток преди изборите през ноември.