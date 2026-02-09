САЩ увеличават драстично производството на ракети AIM-120 AMRAAM

Американската компания Raytheon обяви многогодишно споразумение с Пентагона за значително увеличаване на годишното производство на основната ракета „въздух–въздух“ на въоръжените сили на САЩ - AIM-120 AMRAAM. Съгласно договора производството трябва да достигне най-малко 1900 ракети годишно, което представлява около 158% ръст спрямо 2024 г., когато са били произведени приблизително 1200 единици, пише Military Watch.

Въпреки че от 2017 г. се разработва наследникът на AMRAAM – ракетата AIM-260, програмата среща сериозни забавяния, а бъдещата система се очаква да бъде твърде скъпа за масово въвеждане във ВВС, Военноморските сили и Морската пехота на САЩ. Докато AIM-260 се планира да бъде съсредоточена основно в Тихоокеанския регион за противодействие на равностойни заплахи от китайската авиация, силно усъвършенстваната версия AIM-120D вероятно ще остане основната ракета „въздух–въздух“ за американските изтребителни части в други театри на бойни действия в обозримо бъдеще.

AIM-120 в момента се използва от 43 клиенти на американската отбранителна индустрия, като рязкото увеличаване на производството се обяснява не само с нарасналото търсене от страна на самите въоръжени сили на САЩ, но и с увеличените експортни поръчки. През последните години Вашингтон отчита значителен успех на световния пазар за изтребители, основно благодарение на предлагането на F-35 – единствения съвместим с НАТО изтребител от пето поколение. С изключение на една продажба на руския Су-57 за Алжир, всички реализирани сделки за изтребители от пето поколение до момента са за F-35, който последователно изпреварва конкурентни западни платформи като F/A-18E/F и Eurofighter.

Понастоящем F-35 носи стандартно четири ракети AIM-120 във вътрешните си оръжейни отсеци, но този брой ще бъде увеличен на шест за вариантите F-35A и F-35C след преминаването им към стандарта Block 4 в началото на 30-те години на XXI век.

През септември 2025 г. бе потвърдено, че Военновъздушните сили на САЩ са осъществили най-дългобойния въздушен бой „въздух–въздух“ в историята, използвайки ракета AIM-120. Надграждането на ракетата е било изпитано още през есента на 2024 г. във военновъздушната база „Еглин“, като за платформа за изстрелване е използван изтребител F-22. Тестът е потвърдил разширен профил на полета и е доказал успеха на подобренията, въведени в рамките на програмата Form, Fit, Function Refresh (F3R), които значително повишават бойните характеристики на ракетата.

Изпитаната версия AIM-120D3 е разработена още през 2010-те години като отговор на напредъка в китайските ракети „въздух–въздух“, най-вече PL-15, предназначена за оборудване на изтребителите J-20 от пето поколение. Именно постигнатите подобрения в ефективността на AIM-120 вероятно са изиграли ключова роля в решението за рязко увеличаване на производството.

Едно от основните ограничения на AIM-120 остава липсата на толкова напреднал радар в главата за самонасочване, какъвто представляват активните фазирани решетки (AESA), използвани в китайските ракети PL-15, PL-16 и PL-17. Плановете за интегриране на AESA радар в AIM-120D бяха отменени с цел намаляване на разходите, което ограничава устойчивостта на ракетата срещу електронно заглушаване и способността ѝ да поразява цели с високи стелт характеристики.

Новата ракета AIM-260 първоначално трябваше да влезе на въоръжение около 2022 г., но поредица от забавяния са изместили този срок с поне четири до пет години. Въпреки че напредъкът по програмата остава частично неясен, исканията за финансиране на серийно производство от страна на ВВС и Военноморските сили сочат, че разработката вече е близо до края или го е достигнала. Още в края на 2021 г. бе потвърдено, че ВВС на САЩ използват изведени от експлоатация изтребители F-16 като въздушни цели за изпитанията. Остават и въпроси дали AIM-260 ще бъде разрешена за износ, като се очаква евентуални ограничения да запазят значителни пазари за по-старата, но широко използвана AIM-120.