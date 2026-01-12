Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела (СНИМКА)

В публикация в Truth Social

Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social изображение, на което е посочен като действащ президент на Венецуела. В публикацията, която изглежда като скрийншот от Wikipedia, се посочва, че Тръмп заема тази длъжност от януари тази година, а към текста е прикрепено и официалното му портретно изображение.

След залавянето и прехвърлянето на венецуелския президент Николас Мадуро в САЩ временно изпълняващ длъжността стана Делси Родригес. Тя заяви, че страната „няма да се подчини на Съединените щати“ и остава „непокорена и вярна“ на Мадуро.

В отговор Тръмп коментира, че неговата администрация работи добре с Родригес и че е отворен за възможността за среща с нея.