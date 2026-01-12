Тръмп: Украйна няма козове срещу Русия, имат само мен

Още по темата: Русия атакува Украйна с балистична ракета „Орешник“ 09.01.2026 09:08

Ние печелим пари от войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна няма реални „козове“ в противопоставянето си с Русия. Тръмп припомни, че преди това е казал директно на Володимир Зеленски за липсата на сила в Киев. Той каза, че ситуацията не се е променила оттогава.

„Вярно е. Ами, той няма никакви асове в ръкава си. Нямаше никакви асове в ръкава си – нямаше никакви асове в ръкава си от първия ден“, каза Тръмп в интервю за The New York Times.

„Мисля, че винаги ще се разбираме с Европа, но искам те да се оправят. Аз съм този, който ги накара да харчат повече за, знаете, по-голям БВП за НАТО. Но ако погледнете НАТО, Русия, мога да ви кажа, изобщо не се интересува от никоя друга държава освен от нас. Бях много лоялен към Европа. Свърших добра работа. Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента”, добави още Тръмп.

По думите на Тръмп, САЩ харчат много пари за НАТО.

"Знаете, много хора не мислят, че НАТО е в наша полза. Ние се борим с Русия, предотвратяваме унищожаването на Украйна и всички неща, които правим - харчим много пари. Това е на хиляди мили разстояние. Имаме голям океан между нас. Помагаме на Европа, но харчим огромни суми пари за НАТО и честно казано, знаете, освен факта, че се разбирам - разбирам се с почти всеки лидер много добре и те не биха направили това. Ние харчим много време, усилия и пари за НАТО. Ние носехме НАТО в продължение на много години, докато не се появих аз”, добави още американският президент.

„Ние печелим пари от войната, но аз не искам да печеля пари. Искам войната да спре, защото не искам да виждам как умират по 30 000 души на месец. Знаете ли, миналия месец беше рекорд. Загубиха 30 000 души между двете нации, предимно войници. Тридесет хиляди. А предходния месец загубиха 27 000. Губят средно по 25 до 30 000 души на месец, предимно млади войници”, заяви Доналд Тръмп.